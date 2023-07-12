Алиев раскритиковал Армению за строительство завода на границе с Азербайджаном

Президент республики отметил, что позиция его страны по-прежнему основывается на международном опыте и международных конвенциях

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Армению за строительство металлургического завода на границе с республикой. Выступая во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии, Алиев призвал Ереван "отказаться от опасной практики".

"Позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо. Там указано, что создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником загрязнения трансграничных рек и экологической опасности, обязательно должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Армении", - цитирует президента Азербайджана государственное информационное агентство АзерТАдж.

По его словам, азербайджанские НПО уже обратились к армянским властям в связи со строительством завода. "Считаю, что правительство Азербайджана также не должно оставаться здесь в стороне. Очень хорошо, что наше гражданское общество предпринимает этот шаг. Но надо посмотреть - в какие организации следует обращаться по официальной, государственной линии, чтобы Армения отказалась от этой опасной практики. Если они хотят создать какое-то предприятие, то мы, конечно, не можем иметь к этому никакого отношения, это их внутреннее дело. Но если это предприятие находится в 500 м от нашей границы и там будут использоваться опасные вещества, которые потом будут сбрасываться в реки Аракс и Охчу, то это уже становится нашим вопросом", - добавил он.

В районе села Ерасх в Армении, у границы с Азербайджаном, продолжается строительство крупного металлургического завода. Как заявляли армянские власти, завод в Ерасхе строят бизнесмены из Армении и США, общий объем инвестиций составляет $70 млн. Ереван неоднократно обвинял Баку в обстрелах места, где ведется строительство.