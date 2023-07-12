Законодатель Грин предложила США выйти из НАТО и прекратить помощь Киеву

Марджори Тейлор Грин также предложила запретить поставки американских истребителей F-16 на Украину, так как это нанесет удар по обороноспособности самих Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) представила шесть поправок к оборонному бюджету Соединенных Штатов, в которых она предлагает американским властям выйти из НАТО, а также прекратить выделять какую-либо помощь киевским властям до политического урегулирования конфликта на Украине.

В Конгрессе США 11 июля прошли слушания по законопроекту о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону NDAA (National Defense Authorization Act) на 2024 финансовый год, где законодатель и предложила свои поправки. "Сегодня я представила шесть поправок (в оборонный бюджет США - прим. ТАСС), чтобы запретить дополнительное финансирование, отправку вооружений, боеприпасов и других ресурсов на Украину, пока не будет достигнуто дипломатическое решение. Пришло время воплощать концепцию America First ("Америка на первом месте" - прим. ТАСС) и перестать финансировать бесконечные зарубежные войны", - написала она на странице в Twitter.

В ходе своей речи Грин указала, что "Украина не является 51-м штатом США", поэтому оказываемая Вашингтоном помощь киевским властям неоправданна. Помимо этого, она заявила, что НАТО "не является надежным партнером [США], чьи затраты должны оплачивать граждане Соединенных Штатов", добавив, что американской администрации необходимо выйти из этого альянса.

Член Палаты представителей Конгресса США также предложила ввести запрет на поставки американских истребителей F-16 на Украину, так как это нанесет удар по обороноспособности самих Соединенных Штатов. Запрет на поставки киевским властям должен распространяться и на дальнобойные ракеты, применение которых "может втянуть США в третью мировую войну", считает Грин.

Газета Politico сообщала, что представители Демократической партии Ильхан Омар (от штата Миннесота) и Сара Джейкобс (от штата Калифорния) представили поправку к закону об обороне, запрещающую передачу иностранным государствам кассетных боеприпасов.