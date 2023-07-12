В Британии заявили о поставке Украине более 70 боевых и вспомогательных машин

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит на Украину новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Помимо работы над пактом о долгосрочной двусторонней безопасности, Великобритания поставит более 70 боевых и вспомогательных машин на Украину, включая боевые гусеничные машины разведки. Транспортные средства британской армии будут переданы Украине для того, чтобы гарантировать, что на передней линии войска имеют средства для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств. Это критически важно для контрнаступления Украины", - сказано в нем.

В тексте отмечается что "тысячи дополнительных снарядов для Challenger 2 будут немедленно доставлены на Украину в рамках этого пакета" помощи. Кроме того, Лондон выделит £50 млн ($65 млн) на ремонт ранее поставленной Великобританией военной техники. В канцелярии Сунака также объявили, что в Великобритании под эгидой НАТО будет учрежден медицинский центр реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины.