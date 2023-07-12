Группа семи согласует международные общие принципы гарантий безопасности Украине

В канцелярии премьера Британии пояснили, что международные партнеры предоставят Киеву больше средств обороны, усилят обмен разведданными и подготовку личного состава

ЛОНДОН,12 июля. /ТАСС/. Группа семи (G7) на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласует в среду международные общие принципы гарантий безопасности Украине. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, будет подписана совместная декларация, после чего Киеву будет поставлено еще больше вооружения, усилен обмен разведданными, расширена программа подготовки личного состава.

"Существенные международные общие принципы по обеспечению долгосрочных мер безопасности для Украины, как ожидается, будут согласованы партнерами по G7 на полях саммита НАТО сегодня, в среду. Совместная декларация, которая, как ожидается, будет подписана всеми членами G7, определит, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы прекратить войну, остановить и дать ответ на любые будущие нападения", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули на Даунинг-стрит, "впервые столько стран согласовали подобные всеобъемлющие долгосрочные меры по обеспечению безопасности по отношению к другому государству". В канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщили, что после подписания совместной декларации представителями Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии "партнеры предоставят больше военной техники, увеличат и ускорят обмен разведданными, усилят поддержку обороны от кибер- и гибридных угроз, расширят учебные программы и военные учения, а также будут развивать промышленную базу Украины". Целью подобной скоординированной помощи, подчеркнули в Лондоне, станет "построение Украины, которая сможет защищать свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем".