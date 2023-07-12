Эксперт сравнил вступление Украины в НАТО с "зомби, который никак не умрет"

Руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен выразил мнение, что вероятным итогом вильнюсского саммита снова будет "бесконечная по срокам перспектива включения Киева в альянс"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Планы Запада по включению Украины в состав НАТО в неопределенной перспективе можно сравнить с зомби, который никак не умрет. Такое мнение выразил во вторник руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен.

"Вопрос вступления Украины в НАТО - это зомби, который никак не умрет. Вероятным итогом саммита в Вильнюсе вновь будет бесконечная по срокам перспектива включения Киева в альянс", - пишет Ливен в статье для портала Responsible Statecraft.

Он считает, что ни США, ни Германия, ни Франция не заинтересованы во включении Киева в НАТО, вместо этого они продвигают некий вариант "усиленной версии уже реализуемой альянсом политики в отношении Украины, которая подразумевает обещание Киеву членства в НАТО в неопределенном будущем и одновременное предоставление военных поставок на постоянной основе и в еще больших объемах". То, что Запад называет "израильской моделью" гарантий безопасности, должно привести к трансформации Украины в "хорошо вооруженное и крайне националистическое военное государство", но не входящее в формальный альянс с Западом, полагает Ливен.

"Должно быть очевидно, что не может существовать действительно стабильной и успешной в долгосрочной перспективе архитектуры европейской безопасности, если она подразумевает безопасность Украины, но не затрагивает каким-либо образом Россию и не учитывает ее опасения в сфере безопасности. В таком случае Запад окажется втянут в бесконечную стратегию по вооружению и финансированию Украины против России и будет вынужден молиться, чтобы США также оставались полностью привержены этому и не отвлекались на более важные внутренние и международные угрозы", - указывает эксперт.

"Поскольку если Америка отступится, то европейские страны - участницы НАТО выяснят, что еще глупее, чем просто тянуть медведя за хвост и убегать, может быть только тянуть медведя за хвост, когда ты не можешь убежать", - заключает он.

Как заявил во вторник по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и пообещали пригласить Киев в альянс, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также подчеркнул, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс.