Глава Минобороны ФРГ назвал нормальными условия для членства Украины в НАТО

Борис Писториус отметил, что понимает недовольство и нетерпение Киева

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что условия, которые должна выполнить Украина, чтобы стать членом НАТО, являются совершенно нормальными. Такое мнение он высказал во вторник в эфире телеканала ARD.

"Все говорят, что будущее Украины - в НАТО, как только война закончится. Существует конкретная перспектива членства", - сказал Писториус. Сформулированные условия, по его словам, являются совершенно нормальными. "Вопросы управления, вопрос демократического контроля над вооруженными силами - все это нормальные стандарты для государства - члена НАТО. И Украина, в конце концов, также должна им соответствовать", - констатировал министр.

В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что понимает недовольство и нетерпение Украины. "Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я испытываю к ней полное сочувствие", - резюмировал Писториус. "Тем не менее, обязательство было принято. Украина станет членом НАТО, как только будут выполнены условия", - заключил глава оборонного ведомства ФРГ.

Как заявил 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и пообещали пригласить Киев в альянс, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он подчеркнул, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.