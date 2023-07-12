Эксперт заявил, что КНДР движется к признанию Южной Кореи отдельным государством

Как считает профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков, на это указывают тенденции, характерные для периода правления Ким Чен Ына

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Использование официального названия Южной Кореи в заявлении сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон - один из признаков существующих в народной республике политических тенденций, направленных на постепенное признание разделения Корейского полуострова на два отдельных государства. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"Это укладывается в целый ряд тенденций, которые характерны для периода правления [лидера КНДР] Ким Чен Ына. Их можно описать как постепенный дрейф - очень медленный, но ощутимый дрейф - в сторону признания Южной Кореи отдельным суверенным государством", - сказал эксперт.

В понедельник и вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало заявления сестры лидера КНДР, в которых в кавычках использовалось официальное название Южной Кореи - Республика Корея.

Он пояснил, что с 1948 года Пхеньян и Сеул не признают друг друга, считая правительство по иную сторону 38-й параллели "бунтовщиками и марионетками", а его вооруженные силы - "бандформированиями". "Эта позиция абсолютно нереалистична. И в последние несколько лет видны признаки, что от нее постепенно начинают отказываться в Северной Корее. Впрочем, как и в Южной [Корее]", - добавил профессор.

В качестве еще одного примера такой тенденции Ланьков привел публикацию ЦТАК о том, что власти народной республики не намерены рассматривать просьбу председателя южнокорейского конгломерата Hyundai Group разрешить ей посетить горы Кымгансан. В тексте использовалось корейское слово, которое до этого не употреблялось в отношении поездок из одного государства Корейского полуострова в другое - оно использовалось лишь по отношению к тем, кто прибывал из другого суверенного государства.

Тенденции в СМИ

Профессор также отметил, что с начала 2010-х годов СМИ КНДР "резко сократили" объем информации о событиях в Южной Корее. "На протяжении примерно полувека новостям из Южной Кореи в [газете] Rodong Sinmun была посвящена целая страница. В последние несколько лет они появляются далеко не в каждом номере. Если появляются, то речь идет об очень коротких сообщениях", - объяснил аналитик.

И на Севере, и на Юге есть тенденция, направленная на то, чтобы превратить межкорейские отношения в специфический подраздел международных отношений, добавил он. Обе стороны не указывали межкорейскую торговлю в отчетах о внешнеторговых операциях.

Однако процесс "медленного отказа от идеи объединения" только начинается и может занять десятилетия, подчеркнул Ланьков. Он также объяснил, что ядерным оружием Пхеньян угрожал "марионеточному правительству и его цепным псам", а не южнокорейскому народу, чью волю, по мнению КНДР, они не выражают.