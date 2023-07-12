Эксперт заявил, что законы КНДР запрещают пролеты иностранной авиации в экономической зоне

Профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков так объяснил разногласия Сеула и Пхеньяна о пролете американской разведывательной авиации

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Национальное законодательство КНДР запрещает проход иностранных судов и пролет авиации в исключительной экономической зоне народной республики без разрешения. Так в беседе с корреспондентом ТАСС объяснил разногласия Сеула и Пхеньяна о пролете американской разведывательной авиации профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

10 июля официальный представитель оборонного ведомства КНДР заявил о нарушении американской разведывательной авиацией воздушного пространства страны. Он намекнул, что КНДР может сбить самолеты. Позднее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сообщила, что ВВС США нарушили воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР. 11 июля она снова предупредила, что такие действия будут опасны для американской стороны.

"В КНДР существует закон, принятый в 1977 году, который ввел исключительную экономическую зону и запретил нахождение там кораблей и летальных аппаратов других стран без соответствующего разрешения, он также запретил ведение ими фото- и видеосъемки. Проблема в том, что этот закон односторонний, и его не признают другие участники", - объяснил эксперт.

"Неясно, нарушались ли территориальные воды. Скорее всего, нет. Потому что Ким Ё Чжон сказала бы об этом напрямую. Эта акция была бы очень серьезной провокацией, на которую сейчас у южан и США нет причины идти", - рассуждает аналитик. Андрей Ланьков не исключил, что такое могло бы произойти при других обстоятельствах.

Эксперт предположил, что заявление Ким Ё Чжон, скорее всего, будет проигнорировано, поскольку в международной практике односторонние притязания на исключительный контроль над какой-либо территорией как правило не признаются. Этот подход он назвал разумным. "Такие вещи надо игнорировать, иначе губу раскатают абсолютно все", - считает профессор.

Он также напомнил об опознавательной зоне противовоздушной обороны Республики Корея. Сеул требует, чтобы его информировали о пролете иностранной авиации в ней, в противном случае поднимаются южнокорейские истребители, в том числе и в ответ на совместное российско-китайское воздушное патрулирование в регионе. Москва ранее указывала, что южнокорейская опознавательная зона ПВО не создает правовых обязательств для других государств.

Позиция Республики Корея

В комитете начальников штабов Республики Корея назвали слова Ким Ё Чжон "не заслуживающими внимания", поскольку в исключительной экономической зоне действует свобода судоходства и полетов. В МИД Республики Корея заявили, что с сожалением относятся к тому, что КНДР "занимается пропагандой и угрожает из-за обычной деятельности авиации США и Республики Корея в небе над международными водами".