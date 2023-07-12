В Британии могут предложить гражданам разместить у себя дома афганских беженцев

Заместитель главы МВД Соединенного Королевства Роберт Дженрик отметил, что министр жилищного строительства Майкл Гоув, который отвечает за эту тему, рассматривает возможные варианты

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает возможность предложить гражданам разместить в своих домах беженцев из Афганистана по аналогии с действующей в стране программе по предоставлению крова украинским иммигрантам. Об этом во вторник сообщил заместитель главы МВД Соединенного Королевства Роберт Дженрик.

"Схема [предоставления] жилья для украинцев великолепно зарекомендовала себя, нам следует гордиться ей. Я сам принял участие в ней в одно время. Если возможно создать похожую схему для афганцев, то нам следует изучить этот вопрос. Я знаю, что министр жилищного строительства [Майкл Гоув], который ответственен за эту тему, рассматривает варианты", - сказал Дженрик в Палате общин британского парламента. Его слова приводит газета The Guardian.

В мае правительство Великобритании сообщило, что более 21 тыс. беженцев из Афганистана воспользовались одной из двух официальных схем по прибытии в Соединенное Королевство. Еще в апреле 2021 года - до взятия Кабула радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) - была запущена программа, по которой афганцы, работавшие на британское правительство или королевские вооруженные силы, и их близкие родственники могли подать заявление на получение постоянного места жительства в Великобритании.

Вторая схема была представлена в январе 2022 года: ей могут воспользоваться женщины, дети и представители религиозных и иных меньшинств. По ней в Великобританию в общей сложности, согласно установленному лимиту, смогут приехать до 20 тыс. граждан Афганистана. При этом в прошлом году число афганцев, прибывших на территорию королевства незаконным путем на надувных лодках через пролив Ла-Манш, превысило 8,5 тыс., что в шесть раз больше показателей 2021 года.

Из тех афганских беженцев, кто на законных основаниях перебрался в Великобританию, больше половины уже были расселены в постоянные места жительства. Тем не менее, по информации The Guardian, около 8 тыс. афганцев в рамках программы премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по сокращению расходов на их содержание могут оказаться бездомными в августе после того, как их выселят из отелей, где они временно размещаются.

По подсчетам газеты The Times, британское правительство тратит около £1 млн ($1,3 млн) в день на размещение афганских беженцев в отелях. Издание напомнило, что ранее правительство Великобритании выделило £250 млн ($323 млн) местным органам власти на создание условий для размещения у себя беженцев из Афганистана

Украинская схема

В Великобритании для украинцев действует так называемая спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату им отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 ($453) в месяц. Эта сумма увеличивается до £500 ($647) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев. В рамках этой программы в королевство перебрались около 125 тыс. украинцев.

Помимо спонсорской схемы, Соединенное Королевство запустило программу воссоединения семей, чтобы в страну могли приехать родственники тех украинцев, которые проживали на территории Великобритании еще до начала российской спецоперации. Ею воспользовались более 50 тыс. граждан Украины.