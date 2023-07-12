Спецпосланник президента США по климату посетит Китай 16-19 июля

Как уточнили в Госдепартаменте, Джон Керри встретится с должностными лицами КНР

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента по вопросам климата, экс-госсекретарь США Джон Керри посетит Китай 16-19 июля. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепартаментом.

Как следует из документа, "Керри совершит поездку в Пекин <...> 16-19 июля". В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что спецпосланник американского лидера проведет встречи с китайскими должностными лицами. Он настроен на "взаимодействие с КНР при преодолении климатического кризиса". Как отмечается в заявлении, США выступают за то, чтобы стороны взяли на себя дополнительные обязательства в данной сфере и стремились к успешному проведению 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Планируется, что она пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на должностных лиц США, что поездка Керри в КНР состоится 17-20 июля. По данным телеканала CNN, Керри встретится со специальным представителем Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа. Керри ранее заявил журналистам, что может посетить Китай. Он отмечал, что хотел бы во время визита обсудить вопросы, касающиеся уменьшения объемов выбросов метана, сокращения использования угля в КНР, а также вырубки лесов.

18-19 июня Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. 6-9 июля состоялся визит в КНР министра финансов США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, выступая в Пекине, что США и Китай должны совместно противодействовать изменению климата.

В январе Министерство экологии и охраны окружающей среды КНР сообщило после консультаций Керри и Чжэньхуа, что Пекин и Вашингтон будут поддерживать контакты для совместного решения проблемы изменения климата.