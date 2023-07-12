Китай выступает против экспансии НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Дипломатическая миссия КНР в ЕС заявила, что любым действиям, наносящим ущерб правам и интересам страны, будет дан решительный отпор

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Китай будет твердо защищать свой суверенитет и решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом во вторник вечером заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС в ответ на заявление НАТО, опубликованное по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Мы со всей серьезностью говорим НАТО, что Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, а также решительно выступать против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства КНР в ЕС. - Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор".

Дипмиссия указала, что в документе, принятом на саммите НАТО, "повторяются старые песни, которые в изобилии содержат менталитет холодной войны и идеологические предубеждения". Часть заявления, связанная с Китаем, "игнорирует базовые факты, бессмысленно искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует Китай", заявила дипмиссия КНР. "Мы решительно выступаем против этого и отвергаем [содержание коммюнике НАТО]", - указало представительство.

"У НАТО, как продукта холодной войны, исторически много дурных поступков на счету", - отметило ведомство. При этом альянс "постоянно обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами его территории, создает конфронтацию и [тем самым] в полной мере показывает свое лицемерие". "Его экспансионистские амбиции и гегемонистские планы очевидны", - заявила дипмиссия КНР.

"Неоднократные заявления НАТО в своем коммюнике о том, что организация является "ядерным альянсом", лишь еще больше обостряют региональную напряженность, что глубоко беспокоит Китай", - указало представительство КНР.

Во вторник страны НАТО приняли итоговое заявление по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе. В документе говорится, что "амбиции и политика принуждения" КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Страны НАТО выразили обеспокоенность расширением и диверсификацией ядерного арсенала Китая. Кроме того, в НАТО считают, что углубление стратегического партнерства между КНР и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. В коммюнике указано, что ЕС и НАТО будут координировать свои шаги для "противодействия вызовам евро-атлантической безопасности со стороны Китая".