12 июля, 01:44,
обновлено 12 июля, 02:09
Ракетные запуски в КНДР

Япония допускает, что КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету

Японское оборонное ведомство передает, что ракета упадет более чем через час после старта за пределами экономической зоны Японии

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Запущенная КНДР в среду, предположительно, баллистическая ракета будет находиться в полете более часа с момента запуска и упадет в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило японское оборонное ведомство.

"В настоящее время ожидается, что она упадет в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова. Ориентировочное время падения 11:13 (05:13 мск)", - говорится в сообщении.

О запуске Минобороны Японии проинформировало в 10:04 (04:04 мск). Ведомство в настоящее время уточняет детали пуска.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации. Сам глава японского правительства находится с визитом в Литве, где принимает участие в саммите НАТО.

Правительство Японии допускает, что КНДР в среду могла осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщил журналистам в Токио японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Такая возможность есть, в связи с чем мы продолжаем анализировать произошедшее", - ответил министр на вопрос журналиста о вероятности запуска МБР.

Это уже двенадцатый по счету пуск баллистической ракеты, осуществленный Пхеньяном с начала этого года. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
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