Япония допускает, что КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету

Японское оборонное ведомство передает, что ракета упадет более чем через час после старта за пределами экономической зоны Японии

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Запущенная КНДР в среду, предположительно, баллистическая ракета будет находиться в полете более часа с момента запуска и упадет в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило японское оборонное ведомство.

"В настоящее время ожидается, что она упадет в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова. Ориентировочное время падения 11:13 (05:13 мск)", - говорится в сообщении.

О запуске Минобороны Японии проинформировало в 10:04 (04:04 мск). Ведомство в настоящее время уточняет детали пуска.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации. Сам глава японского правительства находится с визитом в Литве, где принимает участие в саммите НАТО.

Правительство Японии допускает, что КНДР в среду могла осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщил журналистам в Токио японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Такая возможность есть, в связи с чем мы продолжаем анализировать произошедшее", - ответил министр на вопрос журналиста о вероятности запуска МБР.

Это уже двенадцатый по счету пуск баллистической ракеты, осуществленный Пхеньяном с начала этого года.