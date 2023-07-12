В РПЦ прокомментировали возможное отравление местоблюстителя патриарха Грузии

Как отметил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, Русская православная церковь с сочувствием следит за ситуацией

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Русская православная церковь с сочувствием следит за ситуацией, связанной с возможным отравлением местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Мы располагаем только теми сведениями, которые были в СМИ. Переживаем, конечно, за владыку. Он раньше служил в Москве, в храме Георгия Победоносца в Грузинах, учился в Свято-Тихоновском университете", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе сообщил журналистам, что местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжелые металлы. Он добавил, что владыка Шио чувствует себя хорошо, продолжает работать. Позже МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о попытке умышленного убийства.

Священный Синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио (Элизбара Муджири) местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии. В последнее время он проводит литургии вместо Илии Второго, который в силу возраста редко появляется на публике.