Global Times: НАТО должна сдерживать свои порывы к расширению и не провоцировать других

По данным газеты, альянс приносит в Азию риски безопасности, военные угрозы и затруднения в области развития

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен контролировать свои импульсивные порывы к расширению, а также уважительно относиться к законным интересам безопасности других стран и не провоцировать их. Такое мнение во вторник вечером выразила в редакционной колонке китайская газета Global Times.

"Когда НАТО ведет себя высокомерно, мы должны строго предупредить ее о двух моментах: во-первых, НАТО должна сдерживать собственные порывы к расширению, а не потворствовать им", - говорится в материале газеты. Издание считает, что альянс должен "правильно позиционировать себя и никогда не переходить черту". На саммите в Вильнюсе "НАТО стала более амбициозной и агрессивной", считает Global Times.

"Во-вторых, НАТО должна уважать законные интересы безопасности и требования основных стран региона, а не оскорблять и провоцировать их. В противном случае это приведет к плачевным последствиям. Конфликт между Россией и Украиной - это урок", - указано в статье.

Газета предостерегла альянс от расширения присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "НАТО приносит в Азию только риски безопасности, военные угрозы и затруднения в области развития", - отмечает издание.