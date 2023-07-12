12 июля, 02:10,
обновлено 12 июля, 02:34
Ракетные запуски в КНДР

Япония выразила решительный протест КНДР в связи с ракетным пуском

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что "действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества"

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в среду выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы, - подчеркнул генсек кабмина. - В связи с этим мы выразили решительный протест по линии посольства в Пекине".

В среду утром Минобороны Японии проинформировало, что запущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета упала.

Ранее в ведомстве заявили, что она может упасть в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова. Существует вероятность, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору информации. Сам глава японского правительства находится с визитом в Литве, где принимает участие в саммите НАТО.

Это уже 12-й по счету пуск баллистической ракеты, осуществленный Пхеньяном с начала этого года. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
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