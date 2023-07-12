Yonhap: КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности

Снаряд был запущен из района Пхеньяна

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. КНДР запустила в среду одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Снаряд был запущен из района Пхеньяна. Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 15 июня.

В понедельник сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что американский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство над исключительной экономической зоной народной республики, и обещала решительный ответ при следующем таком нарушении. Военные Республики Корея ответили, что в исключительной экономической зоне действует свобода полетов и судоходства.