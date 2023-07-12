Минобороны Японии сообщило о падении запущенной КНДР баллистической ракеты

Она находилась в полете более часа

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Запущенная в среду КНДР баллистическая ракета упала, точный район падения пока не указывается. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

"Запущенная Северной Кореей ракета упала. Судам рекомендуется следить за дальнейшей информацией", - говорится в сообщении. Ракета находилась в полете более часа с момента запуска.

Рыболовецким судам рекомендовано не приближаться к обломкам в случае обнаружения.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада ранее не исключил, что это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная по крутой траектории.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору информации. Сам глава японского правительства находится с визитом в Литве, где принимает участие в саммите НАТО.

Это уже 12-й по счету пуск баллистической ракеты, осуществленный Пхеньяном с начала этого года.