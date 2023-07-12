В Чехии считают, что вступление Украины в НАТО не приведет к эскалации

Напротив, это принесет стабильность, прежде всего в Восточной Европе, заявил глава чешского МИД Ян Липавский

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Ускоренное вступление Украины в НАТО после завершения конфликта в этой стране не приведет к эскалации напряженности. Такое мнение на своей станице в Twitter выразил во вторник вечером принимающий участие в работе саммита Североатлантического альянса министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Ускоренное вступление Украины в НАТО не означает дальнейшую эскалацию [напряженности]. Наоборот, это принесет стабильность, прежде всего в регион Восточной Европы", - утверждал министр.

Липавский таким образом прокомментировал итоги первого дня саммита, в ходе которого было объявлено о достижении договоренности между государствами - членами НАТО и Украиной о возможности ее ускоренного вступления в альянс после завершения конфликта.