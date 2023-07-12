Экс-президент Боливии считает, что страны НАТО показали безразличие к остальному миру

Эво Моралес считает, что члены альянса на саммите в Литве решают, сколько еще продлится вооруженный конфликт между Россией и Украиной, чтобы извлечь выгоду для собственной военной промышленности

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июля. /ТАСС/. Страны НАТО на саммите в Литве в очередной раз показывают, что их не волнует судьба остальных стран мира. Такое мнение выразил во вторник экс-президент Боливии Эво Моралес.

"Их совершенно не волнует, что случится с остальным миром, пока они собирают урожай из денег, инвестиций, бизнеса и присваивают природные ресурсы. Маска демократии и свободы, которые якобы защищает Запад, вновь спала. В зловещих расчетах НАТО, которая объединяет мощь США и Евросоюза, нет места ни миру, ни диалогу", - написал он в Twitter.

По мнению Моралеса, руководившего Боливией в 2006-2019 гг., члены НАТО на саммите в Литве "решают, сколько еще продлится вооруженный конфликт между Россией и Украиной", чтобы извлечь выгоду для собственной военной промышленности, и определяют, "как большой капитал и корпорации будут распределять между собой то, что останется от Украины". "[В их планах] есть только чисто геополитический интерес, защита собственных ценностей, связанных с властью и культурой смерти, а также неудержимое желание продолжать господствовать над миром ценой принесения в жертву наших народов", - убежден бывший президент Боливии.