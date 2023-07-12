WP: заявления Зеленского в Twitter рассердили членов делегации США на саммите НАТО

В публикации газеты сказано, что слова украинского лидера "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американские должностные лица, принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе, были разгневаны заявлениями в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, который выступил с критикой относительно того, что Североатлантический альянс считает преждевременным приглашать в блок Киев. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Ранее в этот же день в Вильнюсе завершился первый рабочий день саммита НАТО. Согласно итоговому заявлению, которое огласил генсек альянса Йенс Столтенберг, участники саммита приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, они также утвердили многолетнюю программу военной помощи стране. Страны НАТО обещали пригласить Киев в альянс, "когда все условия будут выполнены", но только после завершения конфликта. Зеленский выразил недовольство тем, что в НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите в Вильнюсе. Он заявил, что "Украина заслуживает уважения", и назвал "неопределенность партнеров" слабостью.

В публикации говорится со ссылкой на должностное лицо, что "члены делегации США были разгневаны твитом Зеленского". В статье также отмечается, что заявления украинского лидера в Twitter "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева".

Дипломаты некоторых стран НАТО сообщили журналистам газеты, что Зеленский, по их мнению, "использовал твит в качестве приема при ведении переговоров". По мнению источников издания в НАТО, президент Украины "попытался оказать максимально возможное давление" на альянс.

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Кроме того, по его словам, присоединение Киева к альянсу сейчас привело бы к столкновению НАТО с Россией.