Yonhap: президент Южной Кореи провел заседание Совета нацбезопасности из-за пуска КНДР

Юн Сок Ёль поручил укрепить расширенное сдерживание Республики Корея и США через консультативную группу по ядерному планированию

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль председательствовал на чрезвычайном заседании постоянных членов Совета национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на президентскую администрацию.

Южнокорейский лидер находится с визитом в Литве, где проходит саммит НАТО. В частности, Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян "заплатит за незаконные действия", и дал указание укрепить расширенное сдерживание Республики Корея и США через консультативную группу по ядерному планированию.

Ранее южнокорейские военные информировали, что КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Снаряд пролетел расстояние около 1 тыс. км и упал в Японском море. Как пишет Yonhap, запущенная баллистическая ракета могла быть межконтинентальной. Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 15 июня.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что нынешний запуск - "серьезная провокация", которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и подрывает мир на Корейском полуострове.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 10 июля заявила, что американский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство над исключительной экономической зоной народной республики, и обещала решительный ответ при следующем таком нарушении. Военные Республики Корея ответили, что в исключительной экономической зоне действует свобода полетов и судоходства.