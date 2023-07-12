Сейм Польши призвал Украину признать вину за Волынскую резню

В нижней палате польского парламента также заявили о необходимости "провести эксгумацию, почтить память всех жертв геноцида"

ТАСС, 12 июля. Польша ждет от Украины признания вины за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во время Второй мировой войны, получившее название Волынской резни. Об этом говорится в тексте резолюции, принятой нижней палатой польского парламента (Сеймом) во вторник вечером по случаю Дня памяти жертв геноцида на Волыни.

Как подчеркивается в тексте документа, "польско-украинское примирение, выстраиваемое годами представителями обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны". "Необходимо провести эксгумацию, почтить память всех жертв геноцида", - говорится в резолюции.

В голосовании приняли участие 440 депутатов. Все поддержали резолюцию.

Волынская трагедия

Во время Второй мировой войны в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название "Волынская резня".

Семь лет назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

16 мая в интервью порталу onet.pl пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынскую резню, сказал, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности". По мнению Ясины, он должен сказать: "Прошу прощения, просим о прощении".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемым и досадным тот факт, что польская сторона пытается навязать президенту Украины или Украине, что делать.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.