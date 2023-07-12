Bloomberg узнал, что почти 40% военных подлодок США находятся на ремонте

По данным агентства, показатель почти в два раза превышает желаемый Военно-морскими силами страны

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Почти 40% военных подлодок США - 18 из 49 - находятся на ремонте из-за задержек на верфях. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на статистику, предоставленную исследовательской службой Конгресса США.

По данным агентства, показатель почти в два раза превышает желаемый Военно-морскими силами (ВМС) США. "По состоянию на этот год 18 из 49 ударных подводных лодок ВМС США - 37% - вышли из строя. Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая", - говорится в публикации.

По словам военно-морского аналитика исследовательской службы Конгресса США Рональда О'Рурка, задержки в техническом обслуживании "существенно сократили" количество атомных подводных лодок, находящихся в эксплуатации". Это снижает "способность сил выполнять повседневные задачи и потенциально оказывает повышенное оперативное давление" на подводные лодки, находящиеся в эксплуатации, отмечает он.

В свою очередь, командование морских систем ВМС США сослалось на "планирование, доступность материалов и работу верфи". Сообщается также о запуске ведомством инициатив для устранения факторов, связанных с "задержкой технического обслуживания".

По мнению представителя Счетной палаты правительства Чака Янга, обнародованные статистические данные "не удивительны, учитывая тот факт, что верфи изо всех сил пытаются поддерживать флот своими старыми объектами и неэффективными планированием". Bloomberg указывает, что военно-морские силы выполняют пятилетний план реконструкции четырех верфей, рассчитанный на 20 лет. Янг уверен, что ВМС навряд ли сможет дать лучший прогноз по ситуации до 2025 года.