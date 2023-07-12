В Баку сообщили об обстреле позиций сил Азербайджана в Карабахе и на границе с Арменией

По информации Минобороны Азербайджана, подразделения армии республики приняли ответные меры

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций сил республики в Карабахе и на границе с Арменией.

"11 июля в 23:25 (22:25 мск) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 июля в 05:45 (04:45 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в Горисском районе открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух в сопредельном Лачинском районе.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - добавили в пресс-службе.