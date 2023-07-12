По мнению президента Польши, "на данный момент путь ясен"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на полноправное членство Украины в НАТО "через несколько лет". Об этом он заявил журналистам по прибытии на встречу во второй день саммита НАТО.

Отвечая на вопрос, доволен ли он принятыми на саммите решениями по Украине, польский лидер сказал, что "этого совершенно недостаточно". "Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноправным членом НАТО", - сказал он.

По мнению Дуды, "на данный момент путь ясен". "После всех принятых накануне решений мы можем сказать, что решение принято", - добавил он.

"Сейчас сложно и даже почти невозможно сказать ничего по срокам, принимая во внимание, что в НАТО должно быть единство в процессе принятия решения, чтобы говорить о членстве Украины сейчас, чтобы решить, что Украина будет членом НАТО завтра", - добавил он, подчеркнув, что в период конфликта "это невозможно".

Как считает Дуда, принятие в НАТО Украины "с огромной армией и боевым опытом точно будет большим усилением альянса" и укреплением восточного фланга, что выгодно Польше.