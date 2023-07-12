НАТО осуждает Китай и КНДР в Азии и благодарит Японию за поддержку Украины

В принятом ранее итоговом документе саммита, страны альянса приняли решение активизировать сотрудничество с партнерами для противодействия Китаю

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. НАТО осуждает военное усиление Китая, а также ракетную и ядерную программы КНДР в Азии и благодарит Японию за поддержку Украины. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на первое заседание второго дня саммита НАТО, посвященное противодействию Китаю совместно с партнерами - ЕС, Швецией, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

"НАТО осуждает военное усиление Китая, ракетную и ядерную программы КНДР. НАТО благодарит Японию поддержку Украины, в том числе финансовую, и за поездку премьера Японии в Киев", - сказал Столтенберг.

В принятом в понедельник итоговом документе саммита, страны НАТО приняли решение активизировать сотрудничество с партнерами для противодействия Китаю, заявив при этом, что не считают Пекин военным противником и готовы к взаимодействию с ним.