В КНР считают, что визит Матвиенко способствует реализации консенсуса глав России и Китая

Первый секретарь комитета КПК провинции Ляонин, председатель Собрания народных представителей провинции Хао Пэн сообщил, что регион связывают с РФ тесные обмены и сотрудничество

ДАЛЯНЬ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Визит делегации Федерального собрания РФ во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Китай поспособствует реализации консенсуса, достигнутого президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в среду заявил первый секретарь комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Ляонин, председатель Собрания народных представителей провинции Хао Пэн в ходе встречи с Матвиенко в городе Далянь.

"Этот визит окажет важное положительное влияние на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух государств, и на развитие китайско-российских отношений", - сказал Хао Пэн. По его словам, жители провинции Ляонин очень хорошо относятся к России, регион связывают с РФ тесные обмены и сотрудничество.

"Надеемся, что благодаря вашему визиту в провинцию Ляонин и в город Далянь мы поспособствуем дальнейшему развитию глубокого и непрерывного сотрудничества между нашим регионом и Россией, внесем свой вклад в совместное написание новой главы дружбы между Китаем и Россией", - заявил Хао Пэн.

Как отметила Матвиенко, в ходе переговоров с коллегами в Пекине российская делегация почувствовала взаимный настрой на углубление парламентского сотрудничества. "Вы уже отметили, что у нас очень успешно прошли переговоры в Пекине, мы имели большую честь встретиться с председателем КНР глубокоуважаемым Си Цзиньпином. Провели конструктивные содержательные переговоры с моим коллегой [председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей] Чжао Лэцзи, провели восьмое заседание межпарламентской комиссии между ВСНП и Федеральным собранием РФ. Мы почувствовали взаимный настрой на углубление и продолжение парламентского сотрудничества и наметили планы на перспективу", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Матвиенко начала визит в КНР 9 июля. 10 июля она провела встречи в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) Чжао Лэцзи и председателем КНР Си Цзиньпином. 11 июля состоялось восьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и ВСНП КНР.