Литва заявила, что оборонные планы НАТО должны быть введены в действие до конца 2024 года

По словам министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса, основой для осуществления планов является формирование необходимого военного контингента

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Обновленные региональные оборонные планы Североатлантического альянса, утвержденные на проходящем в Вильнюсе саммите НАТО, должны быть введены в действие до конца 2024 года. Такое решение принято на заседании глав военных ведомств альянса, сообщило в среду Минобороны Литвы.

"На заседании мы акцентировали важность темпов реализации планов и выделении в соответствии с планами воинских подразделений, - приводятся в сообщении слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. - Решено, что планы должны быть реализованы до конца 2024 года".

Основой для осуществления планов является, по его словам, формирование необходимого военного контингента. "Мы сможем успешно реализовать их с созданием формирований высокого уровня готовности численностью 300 тыс. человек", - отметил Анушаускас.