Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций сил республики с азербайджанской стороны

По данным ведомства, один военнослужащий получил ранения

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении сообщило об обстреле позиций сил республики в Сюникской области с азербайджанской стороны, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

"12 июля в 05:30 (04:30 мск) подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Тех, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Армении", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние здоровья пострадавшего военнослужащего оценивается как удовлетворительное, его жизнь вне опасности.