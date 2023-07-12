Премьер Японии заявил, что приветствует новый план сотрудничества с НАТО

Фумио Кисида добавил, что рассчитывает "еще больше укрепить связи с альянсом"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Вильнюсе, что приветствует согласование нового плана сотрудничества Токио с альянсом.

"Я приветствую согласование нами нового плана сотрудничества Японии и НАТО. Помимо традиционных сфер взаимодействия, мы будем выстраивать партнерство в области киберпространства, разработки технологий и борьбы с дезинформацией, - подчеркнул Кисида. - Я рассчитываю еще больше укрепить наши связи с альянсом, который усиливает свою заинтересованность и вовлеченность в Индо-Тихоокеанском регионе".

По данным газеты Yomiuri, план сотрудничества между Японией и НАТО предполагает развитие взаимодействия в сфере защиты киберпространства и космических спутников. Кроме того, стороны намерены совместно разрабатывать правила использования технологий искусственного интеллекта для вооружений.

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса. При этом, как сообщила 11 июля деловая газета Nikkei, упоминание о возможности открытия офиса НАТО в Токио и о готовности продолжить обсуждение такой возможности было изъято из проекта итогового заявления саммита альянса.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В нем также принимают участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.