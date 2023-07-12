Реформы и борьба с коррупцией останутся условиями вступления Украины в НАТО и ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что демократические реформы в стране "идут с огромной скоростью"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия активно поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС, но для этого Киев обязательно должен выполнить все условия, включая проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на первое заседание второго дня саммита НАТО. Второй день посвящен работе с партнерами - ЕС, Австралией, Новой Зеландией, Швецией, Южной Кореей и Японией - и противодействию Китаю, а также поддержке Украины.

"Еврокомиссия полностью поддерживает вступление Украины не только в ЕС, но и в НАТО, но для этого необходимы реформы, создание [демократических] институтов, борьба с коррупцией. Еврокомиссия активно работает с Украиной для поддержки ее реформ", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также выразила мнение, что демократические реформы на Украине "идут с огромной скоростью". "Я уверена, что если Украина сохранит темпы реформ, она сможет быстро присоединиться к ЕС, конечно, если она выполнит все необходимые условия", - сказала фон дер Ляйен.

В итоговом документе саммита НАТО, принятом в понедельник, отмечается, что приглашение Украине вступить в альянс может быть предоставлено только после завершения конфликта с Россией, после выполнения всех условий и при единогласном одобрении всеми странами НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что пока этого не произошло, НАТО будет продолжать активно снабжать Украину всеми видами вооружений, чтобы "добиться победы на поле боя" над Россией, в противном случае вопрос о гарантиях безопасности для Украины не будет иметь смысла.