В Эстонии заявили, что Украина никогда не просила принять ее в НАТО до окончания конфликта

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, важно то, что альянс "сформулировал условия", которые позволят принять республику в состав НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Ни Украина, ни другие участники НАТО никогда не выступали с требованием принять бывшую советскую республику в состав альянса до окончания боевых действий на ее территории. С таким утверждением выступила в среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии на второй день саммита НАТО в Вильнюсе.

"Как я уже говорила, мы [НАТО] не говорили о том, что Украина должна вступить [в альянс], пока продолжается [конфликт]. Никто никогда не просил об этом, никто этого не требовал, даже Украина. Все понимают, что они не могут [стать членом НАТО], пока продолжаются [боевые действия] <...>", - заявила она. По ее словам, сейчас важно то, что альянс "сформулировал условия", которые позволят принять бывшую советскую республику в состав НАТО, "когда откроется возможностей" после окончания конфликта. В этом случае странам НАТО следует "очень быстро" включить Украину в состав альянса, поскольку это будет "лучшей гарантией [ее] безопасности", утверждала Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите организации в Вильнюсе.

Как сообщила впоследствии газета The Washington Post, американские должностные лица, принимающие участие в саммите НАТО, "были разгневаны" данными заявлениями президента Украины. В статье также отмечалось, что эти слова украинского лидера "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева". Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг позже указал на то, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс, он всегда сопряжен с выполнением кандидатами ряда условий.