ЕС заявил о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности НАТО для Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС хочет как можно большего единства с НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. ЕС готов принять участие в обеспечении гарантий безопасности НАТО для Украины, когда они будут предоставлены. Об этом заявил в среду глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на первое заседание второго дня саммита НАТО. Второй день встречи посвящен работе с партнерами (ЕС, Швецией, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией) по противодействию Китаю и поддержке Украины.

"Встреча НАТО и ЕС имеет большое значение, мы должны работать вместе для поддержки Украины. Важно подчеркнуть, что ЕС хочет как можно большего единства с НАТО и мы готовы предоставлять Украине гарантии безопасности и участвовать во всех усилиях в этом направлении", - сказал Мишель.

В итоговом документе саммита НАТО, принятом в понедельник, отмечается, что приглашение вступить в альянс может быть предоставлено Украине только после завершения конфликта с Россией, выполнения всех условий и при единогласном одобрении странами НАТО. Генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что, пока этого не произошло, альянс будет продолжать активно снабжать Киев всеми видами вооружений и боеприпасов и именно это в краткосрочной перспективе рассматривается в НАТО как гарантия безопасности для Украины. По словам Столтенберга, задача альянса - поддерживать попытки Киева добиться победы на поле боя над Россией, в противном случае вопрос о гарантиях безопасности для Украины не будет иметь смысла.