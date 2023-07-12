Латвия считает, что прием в НАТО Швеции и Финляндии смягчит проблему Сувалкского коридора

При его перекрытии страны Балтии оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии смягчает для стран Балтии проблему Сувалкского коридора, при перекрытии которого Литва и другие страны региона оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО. Об этом заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, участвующий в проходящем в Вильнюсе саммите НАТО.

"С приемом Финляндии и Швеции безопасность региона Балтийского моря значительно возрастает. Балтийское море, по сути, становится морем НАТО, что улучшает ситуацию по Сувалкскому коридору, - сказал он. - В случае его перекрытия по суше поддержка может оперативно прибыть морем".

Сувалкский коридор является стратегически важным участком границы Литвы и Польши, примыкающим к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии.