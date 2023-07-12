Белый дом заявил, что G7 12 июля объявит о гарантиях безопасности для Украины

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат сообщила, что их представят после саммита альянса

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Страны "Группы семи" представят гарантии безопасности для Украины в среду по завершении саммита НАТО. Об этом на брифинге для журналистов заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

"Президент [США Джо] Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. <...> США вместе с другими лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки", - сказала она, отметив, что гарантии будут представлены 12 июля по окончании саммита альянса.

Слоат отметила, что представленная декларация будет включать положения о переговорах партнеров Украины с Киевом, направленных на обеспечение двусторонних гарантий безопасности в долгосрочной перспективе. "Многосторонняя декларация пошлет России четкий сигнал о том, что время не на ее стороне", - утверждает представитель Белого дома.