Глава МИД Венгрии считает, что итоги саммита НАТО оказались для Украины скромными

Киев не получил графика вступления в альянс, отметил Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины скромными, она не получила графика вступления в альянс, и лишь ее сотрудничество с НАТО было повышено до уровня совета. Такое мнение выразил глава венгерского МИД Петер Сийярто, находящийся на совещании в литовской столице вместе с премьер-министром Виктором Орбаном.

"Большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными", - сказал министр в интервью венгерскому телеканалу М1.

Он отметил, что Украина не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс. "Лишь Комиссия Украина - НАТО была повышена до уровня Совета", - отметил Сийярто, добавив, что в сложившейся ситуации "это было единственное правильное решение".

"Совершенно ясно, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО, потому что по правилам альянса это будет означать, что он весь целиком будет втянут в эту войну. Поэтому я считаю, что НАТО приняла сейчас ответственное решение, сумев избежать эскалации военных действий", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что Украина будет готовить теперь так называемые ежегодные национальные планы по взаимодействию с НАТО, которые должны отражать реформы не только в военной, но и в политической области. "НАТО является не только оборонным союзом, но и сообществом, основанным на ценностях. Так, например, Украина должна также взять на себя обязательство уважать и укреплять права меньшинств", - сказал Сийярто, предупредив, что Венгрия будет уделять этому вопросу особое внимание. По его словам, позже с учетом действий Украины будет приниматься решение о том, насколько она соответствует критериям приема в Североатлантический альянс.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО и Евросоюзу до тех пор, пока власти этой страны не прекратят нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье.