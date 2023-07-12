СМИ: Турция поддержкой членства Швеции в НАТО не отвернулась от России

Согласно оценке газеты, республика продолжит проведение сбалансированной политики

СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Решение Турции ускорить процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО не означает того, что Анкара повернулась в сторону Запада, отвернувшись от России. Такое мнение выразила в среду в комментарии к саммиту альянса в Вильнюсе проправительственная газета Hürriyet.

По оценке издания, Турция как мировая и региональная держава будет продолжать проведение сбалансированной политики. В этой плоскости она будет развивать отношения с Западом и проводить "прозрачные переговоры" с руководством России, отмечает Hürriyet.

По данным газеты, власти Турции заранее проинформировали США о намерении выдвинуть в качестве условия поддержки членства Швеции в НАТО снятие преград на пути интеграции Анкары в Евросоюз. В частности, перед саммитом альянса в Вильнюсе глава турецкого МИД Хакан Фидан позвонил госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом же в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом за день до встречи в верхах сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Байден, как передает газета, был несколько удивлен, но сказал, что поддержит политику Турции.

Перед вылетом на саммит НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград на пути членства Анкары в ЕС. Ранее турецкие власти называли основным условием для этого выполнение Стокгольмом своих обязательств, закрепленных в Мадридском меморандуме о борьбе с терроризмом, который был подписан на саммите альянса в июне прошлого года.