В МИД Китая прокомментировали коммюнике НАТО

Как отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, связи Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Связи Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая противоречит интересам альянса.

"Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Это в корне отличается от стран НАТО, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что НАТО должна прекратить беспочвенные и провокационные высказывания в адрес Китая.