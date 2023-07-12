Литовский парламентарий считает условия приема Украины в НАТО размытыми

Они могут перекрыть дорогу Киеву в альянс, заявил председатель комитета Сейма Литвы по внешней политике Жигимантас Павилёнис

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Условия, которые Украина должна выполнить для вступления в Североатлантический альянс, не конкретизированы в коммюнике его саммита, проходящего в Вильнюсе, и поэтому могут перекрыть дорогу Киеву в НАТО. Об этом в среду в эфире радиостанции Žinių radijas заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по внешней политике Жигимантас Павилёнис.

"Можно говорить о сокращении пути Украины в НАТО, но нам не хватает ясности. В положении [коммюнике саммита] включены какие-то неназванные условия. Что-то сказано о демократии, реформах в сфере безопасности, о совместимости действий… Это может стать сказкой без конца", - заявил он.

Согласно итоговому заявлению после первого рабочего дня саммита, его участники приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО. При этом лидеры альянса пообещали пригласить Киев в него, когда будут выполнены все условия, но только после завершения конфликта.