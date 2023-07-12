Избранная глава Гагаузии заявила о давлении на нее со стороны прокуратуры Молдавии

Евгения Гуцул сообщила, что в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор"

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Евгения Гуцул, которая в мае 2023 года победила на выборах главы Гагаузии, заявила о давлении со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор".

"На прошлой неделе меня вызвали в Антикоррупционную прокуратуру для формальной процедуры, связанной с уголовным делом партии "Шор". <…> Но, кроме формальной процедуры, меня ожидал сюрприз в виде желания со стороны главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин и ее заместителя Василия Плевана пообщаться со мной лично", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Они, продолжила Гуцул, открыто предложили ей закрыть уголовное дело, в котором она фигурирует в качестве представителя партии "Шор". "В обмен на то, чтоб я отказалась от должности башкана (главы - прим. ТАСС) Гагаузии. Также мне предложили оклеветать моих коллег, очернить их, дать неправдивые показания. И в случае, в первую очередь моего отказа от должности главы Гагаузии, мое дело закроют", - отметила Гуцул. В ответ она заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел, которые, по ее мнению, и так закроют, а также пригласила всех на церемонию инаугурации 19 июля.

Выборы со скандалом

После выборов главы Гагаузии, на которых победила Гуцул, президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. После чего в ЦИК автономии прибыли сотрудники молдавской полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы, а также проинформировали о заведенных уголовных делах о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания автономии единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. Народное собрание также приняло решение провести съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить отношения с руководством Молдавии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.