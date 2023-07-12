Вучич: США ввели санкции против главы сербской спецслужбы из-за его пророссийской позиции

По словам президента Сербии, использование Минфином США формулировки о привлечении к ответственности лиц, "участвующих в коррупционных сделках", является лишь шаблонной формулировкой для сокрытия истинных причин введения санкций

БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело во вторник санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина исключительно из-за его отношения к России. Об этом заявил журналистам президент республики Александар Вучич.

"Александар Вулин, против него введены санкции не из-за какого-то криминала, коррупции или чего-то еще. Санкции против него введены из-за его отношения к Российской Федерации", - отметил Вучич. Глава государства указал на то, что использование Минфином США формулировки о привлечении к ответственности лиц, "участвующих в коррупционных сделках", является лишь шаблонной формулировкой для сокрытия истинных причин введения санкций.

"Завтра я подробно расскажу обо всем этом, о его позиции и о позиции Сербии", - заключил Вучич.

Вулин, экс-глава МВД Сербии, был внесен в американский черный список по Балканам. По версии американских властей, этот шаг якобы "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.