Глава МИД Венгрии заявил, что НАТО не должна становиться антикитайским блоком

Петер Сийярто отметил, что Венгрия выступает за расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Венгрия считает важным, чтобы НАТО не становилась антикитайским блоком, потому что взаимовыгодное сотрудничество стран Запада с КНР имеет огромный потенциал. Об этом заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто, находящийся на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе вместе с премьер-министром Виктором Орбаном.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы действия НАТО не приобретали антикитайской направленности. Давайте уточним, что НАТО не является антикитайской организацией, она не создана против Китая, ее нынешние операции не направлены против Китая, которого мы не считаем врагом или противником. Мы считаем, что сотрудничество с Китаем, как и сотрудничество с Японией и Южной Кореей, имеет огромный потенциал", - сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.

Он отметил, что Венгрия выступает за расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по линии альянса. "В то же время у некоторых стран НАТО есть, как бы это сказать, амбиции или желание придать НАТО более сильный голос", - сказал министр по поводу действий некоторых западных стран и политиков, направленных против интересов Китая.

В итоговом заявлении участников саммита, принятом 11 июля в Вильнюсе, Китаю уделено достаточно большое внимание. В документе отмечается, что страны НАТО обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО.