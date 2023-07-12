Президент Таджикистана уволил начальника ГАИ из-за ситуации с соблюдением ПДД в стране

Эмомали Рахмон также поручил уделять больше внимания профессиональным навыкам при приеме на работу в ГАИ и устранить имеющиеся недостатки в работе

ДУШАНБЕ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил начальника Госавтоинспекции (ГАИ) Сухроба Курбонзоду и поручил пройти аттестацию всем сотрудникам ведомства из-за ухудшения ситуации с соблюдением правил дорожного движения в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сухроб Курбонзода освобожден от должности начальника управления Государственной автомобильной инспекции Республики Таджикистан. <...> Президент Республики Таджикистан поручил пройти аттестацию всем работникам Государственной автомобильной инспекции в связи с многочисленными случаями нарушения законодательства при эксплуатации транспортных средств с поддельными номерными знаками, без государственного регистрационного номера, неповиновения требованиям правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что аттестация пройдет "для очистки рядов сотрудников ГАИ". Президент также поручил уделять больше внимания профессиональным навыкам при приеме на работу в ГАИ и устранить имеющиеся недостатки в работе.

В этом году в Таджикистане произошло несколько крупных ДТП с погибшими. Так, в мае при падении минивэна в овраг на западе страны погибли шесть человек и трое пострадали, в этом же месяце в аварии на востоке страны погибли еще шесть человек, в том числе сотрудники органов власти. В июле в Файзабадском районе при столкновении двух машин погибли 11 человек.