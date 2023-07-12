Суд ЕС усилил меры безопасности перед заседанием по делу Абрамовича

Бизнесмен оспаривает легитимность наложенных на него Европейским союзом санкций, сообщил представитель защиты предпринимателя

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге усилил меры безопасности перед началом слушаний по делу бизнесмена Романа Абрамовича, который оспаривает легитимность наложенных на него Европейским союзом санкций. Об этом сообщил ТАСС представитель защиты предпринимателя.

"Поступило предупреждение о том, что группа украинцев намерена устроить в суде акцию протеста против Абрамовича и России. В этой связи Европейский суд повысил меры безопасности перед началом слушаний", - рассказал собеседник агентства.

В мае прошлого года Абрамович подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении него из-за военной операции РФ на Украине. Помимо этой информации на сайте трибунала других подробностей приведено не было.