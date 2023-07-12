Медведчук: Зеленский возвел репрессии против оппозиции в ранг государственной политики

По словам украинского политика, под предлогом борьбы с Россией в стране идет замена демократии тоталитарным режимом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Политические репрессии против несогласных и массовые нарушения прав граждан возведены на Украине в ранг государственной политики, под предлогом борьбы с РФ в стране идет замена демократии тоталитарным режимом. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в открытом письме к ЕС, опубликованном на платформе "Смотрим".

"Хочу обратить внимание Еврокомиссии на Украину, страну, в которой действующий президент давно уже возвел репрессии против оппонентов в ранг государственной политики. Для сохранения собственной власти, прикрываясь необходимостью борьбы с Россией, [президент Украины Владимир] Зеленский развязал на Украине настоящую травлю несогласных, применяя для этого самые изощренные и циничные способы. Следуя путем уничтожившего немецкую оппозицию нацистского преступника Гитлера, Зеленский запретил в Украине деятельность всех (!) оппозиционных партий и конфисковал их собственность", - говорится в открытом письме.

Медведчук подчеркивает, что только за последний год в отношении политических оппонентов на Украине было возбуждено более 17 тыс. уголовных дел о преступлениях, которые режим манипулятивно связывает с Россией. "В результате фейковых обвинений в "работе на Кремль" или в "симпатиях к России" по сфабрикованным делам о несуществующей "государственной измене" за решетку брошены тысячи (!) политиков, журналистов, блогеров, писателей, священнослужителей и просто несогласных с политикой президента граждан", - отмечает политик. По его словам, Зеленский превращает в апатридов оппозиционных депутатов парламента, лишая гражданства, искусственно создавая условия для лишения их депутатских мандатов и произвольного ареста за вымышленные преступления.

За время вооруженного конфликта с Россией каждый четвертый депутат оппозиционной парламентской фракции ОПЗЖ вынужден был оставить работу в парламенте из-за развязанных властью репрессий. "Манипуляционно обвинив в "работе на Кремль", Зеленский лишил часть оппозиционных депутатов украинского гражданства, еще часть, угрожая лишением гражданства, вынудил отказаться от мандатов. Создается впечатление, что единственной целью его участия в политической жизни Украины является ликвидация демократического строя и замена его тоталитарным режимом, лишенным какой-либо оппозиции, где запрещена не только критика власти, но и независимые суждения, основанные на свободе мысли", - заявляет Медведчук. Так же цинично, по его словам, расправлялись с политической оппозицией в нацистской Германии, где первый список лишенных гражданства оппозиционеров появился уже в августе 1933 года, а последний 359-й - за месяц до капитуляции Германии в апреле 1945 года.