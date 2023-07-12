Кабмин Японии считает, что КНДР уже технологически способна нанести ядерный удар по стране

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что очередной ракетный запуск Пхеньяна несет угрозу стабильности и безопасности региона

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. КНДР уже обладает технологиями, которые позволяют ей нанести удар баллистическими ракетами с ядерными боеголовками по Японии. Такое мнение выразил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы считаем, что с точки зрения технологий Северная Корея уже может нанести удар по территории нашей страны баллистическими ракетами с ядерными боеголовками", - отметил он. Мацуно вновь подверг критике очередной ракетный запуск Пхеньяна, подчеркнув, что он несет угрозу стабильности и безопасности всего региона в целом и Японии в частности.

КНДР в среду осуществила запуск, как считают в Японии, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Высота ее полета составила 6 тыс. км, она пролетела расстояние около 1 тыс. км и находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом среди всех северокорейских пусков. В марте 2022 года запущенная КНДР МБР "Хвасон-17" находилась в полете 71 минуту. В японском Минобороны полагают, что запущенная в среду МБР при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более, которые Япония относит к классу МБР. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В 2023 году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.