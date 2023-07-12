Президент Литвы заявил, что по вопросу приема Украины на саммите НАТО достигнут максимум

По оценке Гитанаса Науседы, Киеву первый раз "указан конкретный путь в НАТО"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Проходящий в Вильнюсе саммит Североатлантического альянса сделал все возможное по вопросу приема Украины в него. С такой оценкой итогов первого дня встречи в среду выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Давайте порадуемся достигнутому, потому что могло быть и так, что к решению мы бы не пришли. Считаю, что достигнут максимум, так как о приеме [Украины в НАТО] сейчас никто не говорит. Мы говорим о членстве, когда это позволят условия", - заявил Науседа.

По оценке президента Литвы, Киеву первый раз "указан конкретный путь в НАТО".

Согласно итоговому заявлению после первого рабочего дня саммита, его участники приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО. При этом лидеры стран-членов пообещали пригласить Киев в альянс, когда будут выполнены все условия, но только после завершения конфликта с Россией.

Как отмечают эксперты, эти неназванные условия могут в новой форме всплывать вновь и вновь, перекрывая дорогу Киеву в НАТО.