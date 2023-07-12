Медведчук призвал ЕС расследовать массовые нарушения прав граждан на Украине

Бывший лидер ОПЗЖ также обратил внимание на заявление замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о начале расследования против Польши из-за принятого закона "об изучении российского влияния"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обратился к европейским политикам с призывом провести расследование и дать оценку массовым нарушениям прав граждан на Украине.

"Я обратился с открытым письмом к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле, депутатам Европейского парламента, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, членам Еврокомиссии, министрам иностранных дел стран - членов Европейского союза, послам стран - членов Евросоюза, аккредитованным на Украине, ведущим политическим партиям, руководителям парламентских фракций стран - членов ЕС - в целом к 1 500 адресатам - по поводу расследований политических репрессий, беззакония и массовых нарушений прав граждан на Украине", - заявил Медведчук в открытом письме к ЕС, опубликованном на платформе "Смотрим".

Он обратил внимание на заявление заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о начале расследования против Польши из-за принятого закона "об изучении российского влияния". Против этого закона, легализующего политические репрессии, "резко выступила польская оппозиция, утверждающая, что он наделяет политиков, находящихся при власти, правом устранять из общественной и политической жизни политиков, находящихся в оппозиции, манипулируя заявлениями об их связи с Россией", отметил Медведчук, добавив, что обеспокоенность по поводу закона высказали и в США.

Бывший лидер ОПЗЖ заявил, что разделяет эту озабоченность и указал на тотальные злоупотребления, происходящие на Украине, которые могли бы проанализировать европейские политические структуры. "Европейские политики должны дать правдивую оценку вопиющим нарушениям стандартов демократии президентом Украины [Владимиром] Зеленским", - подчеркнул Медведчук.