Молдавия денонсировала еще три соглашения в рамках СНГ

Речь идет о поддержке и развитии малого предпринимательства, о формировании единого образовательного пространства, а также о льготных поставках пограничным войскам специальной техники, которые Кишинев подписал в рамках содружества

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии денонсировало соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства, о формировании единого образовательного пространства, а также о льготных поставках пограничным войскам специальной техники, которые Кишинев подписал в рамках СНГ.

Министр экономики Дмитрий Алайба на заседании кабмина заявил, что соглашение о поддержке предпринимательства противоречит стремлению Молдавии развиваться в европейском направлении, а министр образования Анатолий Топалэ и глава МВД Анна Ревенко считают, что соглашения об образовании и пограничниках "утратили актуальность".

"Мы могли бы сотрудничать с СНГ, если бы не сталкивались с отсутствием уважения по отношению к нашим компаниям. Как только кому-то что-то приходит в голову, так запрещают наши вкусные яблоки, наше хорошее вино, наше качественное мясо. Поэтому нам нет смысла состоять в соглашениях, которые не соблюдаются", - пояснил причины такого решения премьер-министр Дорин Речан.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. За два последних месяца парламент принял решение о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, отозвав из нее своего представителя, также Молдавия вышла из ряда соглашений с Содружеством, в частности о деятельности в республике телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всего по данным правительства, Молдавия подписала 330 соглашений в рамках Содружества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева на разрыв с СНГ двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в этом объединении.