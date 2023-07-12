В КНР заявили, что поддерживают связь с партнерами по инициативе "Один пояс - один путь"

Как напомнил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, в 2023 году состоится третий форум международного сотрудничества

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Китай находится в контакте с партнерами по инициативе "Один пояс - один путь". Так на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал слова бывшего посла РФ в Пекине Андрея Денисова о подготовке китайской стороны к визиту президента России Владимира Путина в Китай в октябре текущего года.

"В этом году состоится третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". По этому поводу Китай поддерживает связь с партнерами по инициативе", - сказал Ван Вэньбинь.

Во вторник Денисов сообщил корреспонденту ТАСС, что в Пекине готовятся к приезду Путина в октябре 2023 года. По его словам, китайская сторона, ожидает, что Путин будет участвовать в третьем форуме "Один пояс - один путь".

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся в китайской столице в апреле 2019 года.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.